Il Milan guarda all’ex Inter per l’estate: piace molto ad Allegri

La vittoria sul Pisa non ha permesso al Milan di avvicinarsi all’Inter, complice il successo dei nerazzurri in casa contro la Juventus, ma ha dato ai rossoneri la possibilità di fare un altro passo importante verso la conquista dell’accesso in Champions League.

Il ritorno nella massima competizione continentale era l’obiettivo stagionale dei rossoneri ad inizio campionato e sarà fondamentale anche per fare mercato in estate.

L’accesso alla Champions League permetterà al club di intervenire in maniera decisa sul mercato per rinforzare la rosa e, nel mirino del Milan, sarebbe finito un calciatore ex Inter che piace molto a Massimiliano Allegri. Il prossimo centrocampista in arrivo a Milanello potrebbe essere un giocatore che in passato ha vestito la maglia dell’Inter e che sta facendo bene in Serie A.

Milan, offerta in arrivo per l’ex Inter

Dopo un inizio di campionato con alti e bassi, Cesare Casadei si sta imponendo al Torino con il classe 2003 che piace molto al Milan. I granata hanno fatto un importante investimento per assicurarsi il suo cartellino poco più di un anno fa, ma i rossoneri sarebbero pronti a mettere circa 14 milioni di euro per riportarlo a Milano dopo l’esperienza nelle giovanili dell’Inter.