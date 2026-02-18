Milan, ufficiale la cessione a titolo definitivo: 7 milioni

Milan sempre molto attivo sul mercato: ecco l’ultimissima operazione in uscita da parte della compagine rossonera.

Adesso non ci sono più dubbi. Tommaso Pobega lascia il Milan a titolo definitivo e diventa a tutti gli effetti un calciatore del Bologna, come confermato in un comunicato ufficiale della compagine rossoblu: “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva“.

Pobega, che quest’anno ha collezionato in tutti 23 presenze, 3 gol e 1 assist in tutte le competizioni, dice dunque addio al Milan dopo 30 gettoni e 2 reti con la casacca rossonera. Il Milan incassa circa 7 milioni di euro dalla cessione del calciatore: una somma comunque importante da reinvestire in estate in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri.

Il Milan, intanto, si prepara al recupero della 24esima giornata di Serie A contro il Como, in programma questa sera: Leao e compagni devono assolutamente vincere per tenere la scia dell’Inter capolista.