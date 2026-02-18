Atalanta
Bodo Glimt-Inter, allarme squalifiche: 6 giocatori a rischio

Foto dell'autore

Il match dell’Aspmyra Stadion è valevole per l’andata del playoff Champions

Allarme squalifiche in casa Inter. Contro il Bodo Glimt, avversario stasera nel match valevole per l’andata del playoff Champions, quattro giocatori nerazzurri andranno in campo col rischio concreto di saltare la gara di ritorno in programma martedì prossimo 24 febbraio.

Immagine di Liverpool-Inter
Bodo-Inter, allarme squalifiche: 6 giocatori a rischio

I diffidati della squadra di Chivu sono nomi di un certo peso: Acerbi, Bastoni, Mkhitaryan e capitan Lautaro Martinez. Tutti e quattro, tra l’altro, partiranno dal primo minuto.

La formazione norvegese ha invece la metà dei diffidati dell’Inter, ovvero due: il centrocampista e capitano Berg, e l’esterno Auklend.

Le condizioni del campo (sintetito) dell’Aspmyra Stadion non sono perfette, ci sono delle pieghe sulle zone laterali, tuttavia l’Inter non ha presentato alcun reclamo ufficiale per violazione della Regola 1 in Champions.

Essa stabilisce che “i reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell’inizio della gara“. E che “l’arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti a inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa”.

