Via per 30 milioni, il Milan è pronto a sacrificare Fofana sul mercato

Dopo una prima parte di stagione da titolare inamovibile, Youssouf Fofana sta vivendo un momento più difficile in casa Milan con il francese che ha iniziato più di qualche partita dalla panchina con Ricci pronto a prendere il suo posto in mezzo al campo.

Youssouf Fofana
Il Milan pensa alla cessione di Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il francese sta facendo fatica a mettere in atto tutte le richieste in arrivo da Massimiliano Allegri che, dai suoi interni di centrocampo chiede più inserimenti.

Prettamente difensivo, Fofana sta facendo fatica ad incidere in fase offensiva e per lui potrebbe esserci meno spazio in questo finale di stagione con Ricci pronto ad assicurarsi il posto da titolare. Il classe 1999, fondamentale per il Milan di Fonseca e Conceicao, potrebbe cambiare aria alla fine della stagione in corso con il Milan pronto a fare cassa per poi reinvestire in sede di calciomercato.

Fofana piace molto in Premier League con il Chelsea che lo aveva già messo nel mirino circa un anno fa. Il Milan sarebbe disposto a cederlo di fronte ad un’offerta da circa 30 milioni di euro, una somma che permetterebbe ai rossoneri di andare a registrare un’importante plusvalenza a bilancio.

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Serie A

Serie A logo
