Guirassy in Serie A: operazione da 40-50 milioni di euro

Il futuro di Serhou Yadaly Guirassy potrebbe essere targato Italia: le ultime sul 29enne francese naturalizzato guineano.
Altri due gol messi a segno contro il Mainz nell’ultimo turno di Bundesliga e 11 reti totali in campionato da inizio anno. Serhou Guirassy sta dimostrando di essere letale sotto porta e, grazie ai suoi numeri, sta letteralmente trascinando il Borussia Dortmund in questa prima metà di stagione.
Il futuro del centravanti francese naturalizzato guineano classe ’96, però, potrebbe essere lontano dalla Germania. A gennaio diversi club ci hanno provato, ma il Borussia è stato chiaro: il calciatore parte solo per i 70 milioni di euro della clausola rescissoria.
La situazione in estate è destinata a cambiare. Il club giallonero, infatti, potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore (40-50 milioni) per liberare Guirassy. Attenzione, dunque, al Milan che cerca proprio un calciatore con le caratteristiche del bomber del Borussia Dortmund in vista della prossima stagione. E anche le cifre non sembrano spaventare la dirigenza del Diavolo…