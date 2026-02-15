Con un contratto fino al giugno del 2027 con il Milan, Ruben Loftus-Cheek appare pronto a prolungare con la squadra rossonera.
Stando a quanto affermato da TuttoSport, il Milan starebbe lavorando per il rinnovo del centrocampista inglese che sta fornendo una serie di buone prestazioni. Classe 1996, l’ex Chelsea era finito nel mirino di diverse squadre durante la scorsa sessione di mercato invernale con i rossoneri che hanno bloccato la sua cessione.
Dalla Lazio all’Aston Villa, diverse squadre avevano preso informazioni sul calciatore inglese, ma il Milan ha posto il veto sulla sua partenza. Ora il club e il calciatore sarebbero più vicini a un accordo per prolungare il contratto con Loftus-Cheek che potrebbe legarsi alla squadra fino al giugno del 2029 o del 2030.
Oltre al centrocampista anche Tomori potrebbe presto prolungare con la società rossonera con il difensore che è un punto fermo della formazione di Massimiliano Allegri. Proprio l’allenatore rossonero avrebbe chiesto la firma del centrale classe 1997 per porre le basi in vista della prossima stagione.