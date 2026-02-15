Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri spinge per il rinnovo di Tomori, lo vuole ancora in rossonero

Foto dell'autore

Reduce dalla vittoria di Pisa, in casa Milan l’attenzione è tutta sulla sfida contro il Como in programma mercoledì prossimo che dirà molto sulle ambizioni della squadra rossonera.

Fikayo Tomori
Milan, vicino il rinnovo di Tomori (Ansa Foto) – calciomercato.it

Se da un parte c’è la squadra al lavoro per tenere vivo un sogno scudetto difficile da raggiungere, dall’altra c’è la dirigenza che sta pensando al futuro tra acquisti, cessioni e rinnovi.

Nei giorni scorsi è arrivato l’accordo per il prolungamento di Mike Maignan con i rossoneri e si sta lavorando anche ad altri calciatori che potrebbero prolungare con il club. Se per Pulisic c’è un’opzione che permetterà alla società di allungare il contratto fino al giugno del 2028, per Tomori ci sarà il bisogno di chiudere quanto prima l’accordo per prolungare.

/7
665

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza del Milan di prolungare il contratto di Tomori che in questa stagione è stato capace di guadagnare di nuovo il posto da titolare a suon di ottime prestazioni. Considerate le difficoltà nell’arrivare ad altri difensori di livello internazionale, la conferma di Tomori sarà fondamentale per la crescita tecnica della squadra nelle prossime stagioni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie