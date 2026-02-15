Reduce dalla vittoria di Pisa, in casa Milan l’attenzione è tutta sulla sfida contro il Como in programma mercoledì prossimo che dirà molto sulle ambizioni della squadra rossonera.
Se da un parte c’è la squadra al lavoro per tenere vivo un sogno scudetto difficile da raggiungere, dall’altra c’è la dirigenza che sta pensando al futuro tra acquisti, cessioni e rinnovi.
Nei giorni scorsi è arrivato l’accordo per il prolungamento di Mike Maignan con i rossoneri e si sta lavorando anche ad altri calciatori che potrebbero prolungare con il club. Se per Pulisic c’è un’opzione che permetterà alla società di allungare il contratto fino al giugno del 2028, per Tomori ci sarà il bisogno di chiudere quanto prima l’accordo per prolungare.
Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza del Milan di prolungare il contratto di Tomori che in questa stagione è stato capace di guadagnare di nuovo il posto da titolare a suon di ottime prestazioni. Considerate le difficoltà nell’arrivare ad altri difensori di livello internazionale, la conferma di Tomori sarà fondamentale per la crescita tecnica della squadra nelle prossime stagioni.