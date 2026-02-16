C’è grande attesa in casa Milan per quello che riguarda la partita contro il Como in programma mercoledì che dirà molto sulle ambizioni della squadra rossonera in questa stagione.
Il pareggio del Napoli ha ufficialmente lasciato solamente il Milan in grado di impensierire l’Inter per la corsa allo scudetto con i rossoneri che, per tenere viva qualche speranza, sono chiamati a battere il Como mercoledì nella gara di recupero di Serie A.
Dopo il successo di Pisa, Massimiliano Allegri è chiamato a cambiare molto la formazione rossonera per cercare di far rifiatare qualche titolare. In difesa potrebbe esserci il ritorno di De Winter, questa volta pronto ad agire al centro al posto di Gabbia. Dal primo minuto dovrebbero scendere anche Leao, Saelemaekers e Ricci, rimasti fuori in occasione della partita contro i toscani. In attacco, al fianco di Leao, appare in vantaggio Nkunku, anche se Pulisic e Fullkrug reclamano un posto dal primo minuto.
Questa la probabile formazione dei rossoneri in vista della sfida contro i lariani.
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Leao, Nkunku