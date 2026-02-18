Atalanta
Incubo Gimenez, il Milan incrocia le dita: c’è la data del rientro

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Santiago Gimenez: ecco quando potrebbe tornare in campo il messicano. 

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan ospita il Como nell’atteso recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri devono assolutamente vincere se vogliono tenere aperto il discorso scudetto, mentre la compagine allenata da Fabregas punta a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta interna contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato.

Intanto arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni fisiche di Santiago Gimenez, che lo scorso 18 dicembre si è sottoposto a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. Il centravanti messicano sta lavorando tanto con l’obiettivo di bruciare le tappe: se tutto andrà secondo copione, Gimenez potrebbe tornare in campo per la super sfida contro il Napoli di Conte in programma nel weekend del 4 aprile.

Un recupero importantissimo per Max Allegri, che punta anche sui gol dell’ex Feyenoord per mettere paura all’Inter e per giocarsi fino alla fine lo scudetto con i cugini nerazzurri. Nonostante l’arrivo di Niclas Füllkrug, l’attacco del Milan ha assolutamente bisogno di un elemento con le caratteristiche tecniche e fisiche di Gimenez.

 

