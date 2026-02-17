Blitz Milan, il nuovo rinforzo arriva dal Real Madrid: la situazione

Milan sempre molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultime sul possibile nuovo rinforzo.

Domani sera ospiterà il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A, ma intanto il Milan continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato in queste ore da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nuovo obiettivo della dirigenza rossonera sarebbe Victor Valdepenas, difensore centrale classe 2006 del Real Madrid. Il ragazzo, che può essere impiegato all’occorrenza anche come terzino sinistro, è già finito nel giro della Nazionale della Spagna Under 19 e nel mirino di alcune compagini di Premier League e Bundesliga, ma il direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per anticipare la concorrenza e per portarlo immediatamente nel capoluogo meneghino.

Occhio, dunque, a questa pista che potrebbe accendersi nelle prossime settimane: il nuovo rinforzo del Milan potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid.