Ultim’ora Milan, clamorosa decisione su Pulisic-Leao: i dettagli

Aggiornamenti importantissimi in casa Milan: ecco le ultime su Pulisic e Leao in vista del recupero di mercoledì contro il Como. 

Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, il Milan ospita il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri sono in formissima e vogliono assolutamente vincere per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista, mentre la squadra allenata da Fabregas viene dall’inatteso ko interno contro la Fiorentina.

Da Milanello arrivano aggiornamenti importanti proprio in vista del match tra Milan e Como. Le condizioni fisiche di Pulisic e Leao non sono ancora ottimali e – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’ – alla fine solo uno dei due scenderà in campo a San Siro contro Nico Paz e compagni. Una pessima notizia per Max Allegri e per tutti i tifosi del Diavolo, che contavano di recuperare entrambi i calciatori per l’insidiosa gara contro l’attuale settima forza del campionato italiano.

Tra l’altro, non ci sarà lo squalificato Rabiot: in pole per la sostituzione del centrocampista francese ci sarebbe al momento Ricci (leggermente favorito su Jashari).

