Colpo dal Barcellona per il Milan: 20 milioni e affare rossonero

Il Milan guarda in casa Barcellona per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione con i rossoneri pronti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro.

Il Milan guarda in casa Barcellona (Ansa Foto)

Secondo quanto affermato da Matteo Moretto, il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per assicurarsi un calciatore del Barcellona per la prossima stagione. Gerard Martin, infatti, sarebbe finito sul taccuino di Igli Tare per l’estate con il difensore che potrebbe andare a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Per far quadrare i conti, i blaugrana saranno costretti a cedere uno o due pezzi importanti della propria rosa con il difensore spagnolo che è stato utilizzato con una discreta continuità da Flick durante la stagione in corso. Il prezzo del calciatore classe 2002 si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una somma che il Milan ha speso spesso per i calciatori in entrata, con la speranza di veder poi aumentare il proprio valore.

Milan, assalto in casa Barcellona (Ansa Foto)
Con un contratto fino al 2028, il difensore potrebbe essere messo sul mercato dal Barcellona per non rischiare poi di arrivare ad un anno dalla scadenza e doverlo cedere ad un prezzo più basso di quello che sia il suo reale valore.

