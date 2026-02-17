Il futuro di Francesco Camarda è un punto focale in casa Milan in vista della prossima stagione con il giovane attaccante che è rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri nonostante il passaggio al Lecce durante la scorsa estate.

Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan, prossimo dal compiere 18 anni.

Passato in prestito al Lecce durante la sessione di calciomercato estiva, Francesco Camarda ha vissuto una prima parte di campionato non semplice per via dell’alternanza di Stulic, riuscendo a mettere a segno una sola rete. L’infortunio arrivato a metà campionato ha fermato la giovane punta con i salentini che hanno deciso di affidarsi a Cheddira per il ruolo di attaccante.

Stando a quanto affermato da Moretto, il Milan incontrerà Francesco Camarda intorno a maggio per parlare del futuro, valutando quale sia la miglior soluzione per il suo futuro. L’idea dei rossoneri è quella di cedere il giocatore in prestito ancora in Serie A andando a trovare maggiore spazio per proseguire il suo percorso di crescita.