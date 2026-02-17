Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Incontro Milan-Camarda, arriva l’annuncio sul futuro del giovane attaccante

Foto dell'autore

Il futuro di Francesco Camarda è un punto focale in casa Milan in vista della prossima stagione con il giovane attaccante che è rimasto nei cuori dei tifosi rossoneri nonostante il passaggio al Lecce durante la scorsa estate.

Francesco Camarda
Futuro in dubbio per Camarda (Ansa Foto) – calciomercato.it

Matteo Moretto, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan, prossimo dal compiere 18 anni.

Passato in prestito al Lecce durante la sessione di calciomercato estiva, Francesco Camarda ha vissuto una prima parte di campionato non semplice per via dell’alternanza di Stulic, riuscendo a mettere a segno una sola rete. L’infortunio arrivato a metà campionato ha fermato la giovane punta con i salentini che hanno deciso di affidarsi a Cheddira per il ruolo di attaccante.

Stando a quanto affermato da Moretto, il Milan incontrerà Francesco Camarda intorno a maggio per parlare del futuro, valutando quale sia la miglior soluzione per il suo futuro. L’idea dei rossoneri è quella di cedere il giocatore in prestito ancora in Serie A andando a trovare maggiore spazio per proseguire il suo percorso di crescita.

/7
708

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie