Modric firma per 4,5 milioni a stagione: dove giocherà l’anno prossimo

Cambia il futuro di Luka Modric: ecco dove giocherà quasi sicuramente il campionissimo del Milan l’anno prossimo.
A 40 anni suonati, Luka Modric rimane un campionissimo ed è ancora capace di fare la differenza. Proprio come accaduto venerdì sera a Pisa, dove il centrocampista croato ha deciso la sfida al minuto 85 permettendo al Milan di tenere aperto il discorso scudetto.
E adesso a Milanello hanno tutta l’intenzione di offrirgli un rinnovo del contratto, che scade il prossimo 30 giugno. La dirigenza rossonera sarebbe intenzionata di mettere sul piatto 4,5 milioni a stagione per convincere l’ex Real Madrid a rimanere in rossonero: la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere un fattore deciso per l’eventuale sì di Modric.
Il Milan rimane ottimista sul felice esito dell’operazione e si aspetta una risposta definitiva entro l’inizio del Mondiale: in ogni caso, Max Allegri e il popolo di fede rossonera sono sicuri che nella prossima stagione il 40enne originario di Zara continuerà a deliziare San Siro con la sua immensa qualità. Come si concluderà questa vicenda?