Ahi Milan, ancora problemi per Pulisic: annuncio di questi minuti

Pessime notizie per il Milan alla vigilia del recupero di campionato con il Como: ecco quando ammesso da Max Allegri.
Domani sera, alle ore 20:45, il Milan ospita il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A. I rossoneri devono assolutamente vincere se non vogliono perdere contatto dall’Inter capolista, mentre l’undici allenato da Fabregas punta a rialzare la testa dopo la clamorosa sconfitta interna contro la Fiorentina nell’ultimo turno.
Da Milanello, però, arrivano pessime notizie per la banda rossonera. Ecco infatti quanto dichiarato da Max Allegri in conferenza stampa pochi minuti fa: “Oltre a Rabiot squalificato, il resto del gruppo sta abbastanza bene. Saelemaekers torna disponibile, mentre bisognerà valutare Pulisic visto che ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà“.
Pulisic venerdì sera a Pisa era entrato al minuto 77 al posto di Athekame, ma adesso preoccupano di nuovo le condizioni fisiche del 27enne statunitense. Si deciderà nelle prossime ore se impiegarlo o meno, ma il rischio che Pulisic salti l’atteso match contro il Como di Nico Paz al momento è davvero molto elevato. Una tegola che non ci voleva in un momento cruciale della stagione come questo e che complica ulteriormente i piani di Massimiliano Allegri.