Espanyol, rifiutata la prima offerta per Vargas

CALCIOMERCATO ESPANYOL VARGAS VELEZ BOCA - È stata rispedita al mittente la prima offerta dell'Espanyol presentata al Velez per Matias Vargas. Pochi gli 8 milioni di euro proposti dal club spagnolo che, se vorrà concludere la trattativa, dovrà andare in doppia cifra e inserire anche alcuni bonus.

Il 22enne fantasista è legato al club argentino fino al 2020 e all'interno del contratto è presente una clausola rescissoria da 14 milioni di euro netti, 17.5 milioni al lordo. I catalani dovranno avvicinarsi a queste cifre per strappare 'El Monito' alla concorrenza, colin pole position. Per il calciatore, in caso di fumata bianca, l'Espanyol è pronto a chiudere l'accordo per un contratto quinquennale. La trattativa prosegue.