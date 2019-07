CALCIOMERCATO NAPOLI VERDI TORINO / Simone Verdi è partito in ritiro con il Napoli, ma non sembra destinato a rimanere a lungo a Dimaro agli ordini di Ancelotti. Per l'esterno, dopo una sola stagione in azzurro, si profila la cessione.

E' rimasto solo ilsu di lui, i granata insistono per regalarlo al più presto ae poterlo già schierare, magari, nel secondo turno preliminare dia fine mese. Il Napoli ha provato a inserire Baselli nella trattativa congiunta per l'exe per, ma le valutazioni economiche non collidono. La trattativa per Verdi verrà portata avanti singolarmente, secondo 'Tuttosport' entro mercoledì ci sarà un incontro traper trovare la quadratura: al momento tra offerta del Torino e richiesta del Napoli ballano circa cinque milioni di differenza.