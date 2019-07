CALCIOMERCATO ROMA KLUIVERT REAL MADRID / 35 presenze totali, condite da appena due gol e sei assist, in tutte le competizioni. Una prima stagione alla Roma decisamente non da incorniciare per Justin Kluivert.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Le qualità del giocatore non sono però in discussione eattende di vederlo all'opera, ma su di lui c'è l'interessamento del. Secondo 'Don Balon', i 'Blancos' sarebbero alla ricerca di un giocatore per completare il reparto offensivo, la Roma non lo ritiene incedibile ma chiede almenodi euro per lasciarlo andare.