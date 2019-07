BOLOGNA DENSWILL / Dopo Schouten altro rinforzo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dal Club Brugge KV il diritto alle prestazioni sportive del difensore Stefano Denswil a titolo definitivo".

Questo il comunicato con il quale il club rossoblu ha ufficializzato l'arrivo del difensore olandese. Ventisei anni, originario del Suriname, Denswill è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax prima di trasferirsi nell'estate del 2015 in Belgio: ora una nuova tappa in Italia con il Bologna che lo ha acquistato a titolo definitivo. I rossoblu intanto sono già al lavoro agli ordini di Mihajlovic tra le prime squadre, insieme al Torino, ad aver ripreso la preparazione in vista della prossima stagione.