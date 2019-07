CALCIOMERCATO NAPOLI BIANCHI SARRI MANOLAS / In attesa dell'affondo decisivo per James Rodriguez, il Napoli si gode l'acquisto di Manolas, approvato da buona parte degli addetti ai lavori. Ottavo Bianchi, ex tecnico azzurro, ha espresso la sua opinione: "Manolas? Chiunque giochi accanto a Koulibaly, sarà protagonista: negli ultimi anni il senegalese ha acquisito una certezza tale da poter giocare ovunque, a prescindere dall’allenatore.

La coppia è ben assortita - le sue parole a 'Radio Marte' -? Sedà garanzia, è un calciatore che va bene per il Napoli. Al di là dei moduli, giocatori così hanno sempre fatto bene al San Paolo.? Non esiste il tradimento, i professionisti sono così: assurdo criticare un allenatore che va in una grande squadra. Ciò che non mi piace è aggraziarsi i tifosi quando sei in un posto, sai che prima o poi cambi: chiedere aiuto al pubblico è sbagliato perché ha il diritto di applaudire o fischiare. Un altro difetto italiano è considerare fuori dal progetto giocatori in scadenza, in altri campionati giocano fino all’ultimo minuto come nulla fosse".