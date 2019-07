CALCIOMERCATO ROMA BARELLA CAGLIARI INTER DZEKO / Sono ore davvero infuocate per Roma ed Inter impegnate in un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge anche il Cagliari come terza parte in causa. Nello specifico secondo quanto raccolto da 'Calciomercato.it' in Lega nerazzurri e sardi parleranno di Nicolò Barella, centrocampista nell'occhio del ciclone. Il classe 1997 rossoblù al momento non ha ancora cambiato la sua idea iniziale. La sua prima scelta resta l'Inter.

Per quanto riguarda invece le cifre stando a quanto raccolto la Roma mette sul piatto 35 milioni più Defrel (valutato 15 milioni), mentre i nerazzurri non andrebbero oltre i 36+4. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'altro tema caldo riguarda invece il futuro di Edin Dzeko che scalpita fortemente per approdare alla corte di Conte. Probabile contatto anche tra nerazzurri e Roma proprio per il bosniaco con i giallorossi che chiedono 20 milioni e il club meneghino che si è invece fermato per ora a 12. Triangolo di mercato in costante fermento quindi con la capitale che torna ad infiammare l'estate di trasferimenti dopo le recenti operazioni Pellegrini-Spinazzola con la Juventus e Manolas-Diawara con il Napoli.

Eleonora Trotta - Giuseppe Barone