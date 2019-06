CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT PARATICI RAIOLA AJAX - Oggi può essere il giorno decisivo per l'arrivo di Matthijs de Ligt alla Juventus. Secondo 'La Stampa', infatti, è in programma per oggi un blitz ad Amsterdam del direttore dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, insieme all'agente del 19enne centrale, Mino Raiola, per cercare di chiudere la trattativa con l'Ajax, dopo aver raggiunto l'accordo col giocatore. Ieri si era sparsa la voce che voleva Paratici già in Olanda, ma i nostri inviati a Milano avevano testimoniato, con tanto di foto, la presenza del dirigente a Milano, nell'albergo che lo ospita di solito.

Juventus-de Ligt, cifre da capogiro: i dettagli

A dare un'accelerata, forse decisiva, alla trattativa, la scelta dello stesso de Ligt di dare priorità alla Juventus, dopo il mancato accordo con, dove avrà la possibilità di giocare a fianco di, suo idolo fin da bambino come ha confessato in un'intervista. CLICCA QUI per il mercato della Juve in tempo reale.

Un affare decisamente oneroso dal punto di vista economico, quanto importante da quello tecnico visto che la difesa ha assoluto bisogno di innesti di calciatori giovani, ma già pronti. E de Ligt ha dimostrato tutto il suo valore e il suo carattere nella recente edizione della Champions League, quando insieme ai suoi compagni è riuscito a portare l'Ajax fino alla semifinale eliminando Real Madrid e Juventus, grazie al suo gol all'Allianz Stadium. Per strapparlo alla folta concorrenza, il club presieduto da Andrea Agnelli ha offerto un contratto quinquennale da 12 milioni di euro a stagione al calciatore con la promessa di inserimento nell'accordo di una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. All'Ajax verrano offerti 70 milioni di euro per il suo cartellino, cifra decisamente importante per un difensore. Vedremo se il blitz di Paratici andrà a buon fine: la Juventus vola da de Ligt.