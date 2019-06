NAPOLI MANOLAS DIAWARA ROMA / Ora sembra davvero tutto fatto. Kostas Manolas sarà un nuovo giocatore del Napoli, mentre Amadou Diawara andrà a rafforzare il centrocampo della Roma. Lo assicura 'Sky Sport' che sottolinea come l'affare tra partenopei e capitolini sia ormai in chiusura.

Alla Roma andranno 34 milioni di euro (due andranno allo stesso Manolas), mentre Diawara costerà ai giallorossi 18 milioni più 2 di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Tra domani e dopo domani è previsto un incontro tra il club capitolino e l'agente del calciatore per definire i dettagli. Il centrocampista africano è stato fortemente voluto dal nuovo tecnico giallorosso Fonseca. Il difensore greco percepirà uno stipendio da 4,5 milioni di euro a stagione. Immediata dunque la risposta partenopea all'Inter, che ha chiuso nel pomeriggio per Valentino Lazaro.