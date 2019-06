Calciomercato Roma, gradimento e attesa per Diawara

CALCIOMERCATO ROMA DIAWARA NAPOLI MANOLAS - Sono giorni di attesa per Amadou Diawara. Il 21enne centrocampista del Napoli è finito nel mirino della Roma, un nome finito al centro dei discorsi durante la trattativa che riguarda Kostas Manolas, obiettivo degli azzurri di Carlo Ancelotti.

Il gradimento del guineano al possibile trasferimento in giallorosso è totale, operazione che dovrebbe essere disgiunta da quella per il difensore greco. L'entourage di Diawara non ha ancora approfondito il discorso con la Roma per discutere i termini di un eventuale accordo economico per un contratto pluriennale (attualmente l'ex Bologna guadagna 800 mila euro circa, plausibile un innalzamento dell'ingaggio a quota 1.3/1.5 milioni a stagione). Non resta che attendere, visto anche l'impegno incon la sua Nazionale del roccioso mediano.