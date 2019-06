MILAN TORREIRA ARSENAL / Lucas Torreira sembra essere il grande obiettivo del centrocampo del Milan. Il club rossonero vuole regalare l'uruguagio al suo nuovo tecnico Marco Giampaolo, che alla Sampdoria ha saputo valorizzarlo e ne ha fatto il fulcro centrale del proprio gioco. L'abruzzese riabbraccerebbe volentieri il centrocampista e il Milan, che a centrocampo studia anche altri profili come Veretout, ma soprattutto Ceballos e un altro pupillo di Giampaolo come Denis Praet, ha formulato la sua prima offerta all'Arsenal.

Il club meneghino, come riferisce 'Sport Mediaset', ha proposto agli inglesi un prestito biennale con diritto di riscatto: un affare da 38 milioni totali. Il Milan verserebbe subito agli inglesi una cifra compresa tra i 5 milioni e gli 8 milioni di euro e riscatterebbe il giocatore per 30 milioni. Maldini avrebbe avuto il benestare di Elliot e Gazidis: l'Arsenal non chiude le porte, ma preferirebbe l'obbligo di riscatto piuttosto che il diritto. La trattativa però prende ufficialmente il via. All'uruguayano, il Milan offrirebbe uno stipendio da 3,5 milioni di euro l'anno.