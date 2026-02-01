Milan, Allegri aspetta un difensore: i nomi per le ultime ore

Massimiliano Allegri aspetta un difensore centrale per la seconda parte di campionato. L’allenatore del Milan è alla ricerca di un nuovo centrale per completare il proprio reparto difensivo e vorrebbe un regalo dalla propria società.

In queste ore, in casa Milan, si sta parlando molto della questione Mateta con l’attaccante francese che, dopo l’accordo tra il Crystal Palace e il Wolverhampton per Strand Larsen, appariva ormai ad un passo dal Milan.

Le visite mediche che la punta ha sostenuto a Londra non avrebbero convinto a pieno la società rossonera che, nella giornata di lunedì 2 febbraio, farà dei controlli approfonditi sul ginocchio del centravanti transalpino. Un medico del Milan volerà a Parigi e verrà presa la decisione definitiva sull’investimento da portare a termine o meno.

Nel frattempo la dirigenza continuerà a valutare dei profili per la difesa con Allegri che ha chiesto l’acquisto di un nuovo difensore. I nomi più caldi sono sempre quelli di Axel Disasi e José Gimenez. Due affari non semplici da portare a termine soprattutto per la questione ingaggi con Dragusin che continua a piacere, ma che ha ritrovato il posto nel Tottenham.