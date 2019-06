NAPOLI MANOLAS ROMA / La scelta per la difesa di Carlo Ancelotti è ricaduta su Kostas Manolas ed in queste ore sono continui i contatti sull'asse Roma-Napoli con l'obiettivo di arrivare alla chiusura dell'affare entro il 30 giugno. Un pressing costante, quello degli azzurri, che col giocatore hanno già un accordo totale.

La dirigenza romanista, da parte sua, spera ancora in un rilancio last-minute dall'estero per il difensore greco, ma allo stato attuale non si registrano segnali in questo senso.

Ore calde, dunque, con la sensazione che il presidente partenopeo Aurelio DeLaurentiis possa arrivare a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro, cifra inferiore alla clausola presente nel contratto del greco ma comunque importante anche in ottica plusvalenza per i giallorossi che, parallelamente, puntano il centrocampista Amadou Diawara per il quale però le trattative potrebbero riprendere in un secondo momento, da luglio in poi. Al momento, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, c'è distanza sulla valutazione del classe '97 che la Roma fissa a quota 15 milioni di euro, il Napoli attorno a 25. Una differenza che comunque si può colmare.

Eleonora Trotta - Ciro Troise