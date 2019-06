CALCIOMERCATO MILAN REAL MADRID MALDINI / E' terminata la missione spagnola dei vertici milanisti. Ieri, di rientro in Italia dopo il summit con il Real Madrid, Maldini ha annunciato buone notizie per Giampaolo.

La riunione con i 'Blancos', che ha visto molteplici nomi sul piatto, sembra quindi aver generato ottimismo in casa, nonostante le richieste esose per alcuni elementi: clicca qui per restare aggiornato.

Da ambienti vicini alla proprietà, riporta 'La Gazzetta dello Sport', filtrerebbe un certo fastidio per le valutazioni di alcuni giocatori giudicate lievitate. I sogni del Milan si chiamano Isco e Ceballos: il primo ha un prezzo superiore ai 60 milioni di euro, mentre il secondo viene valutato tra i 45-50 milioni. Da non sottovalutare, inoltre, le possibilità di arrivare a Modric o Kovacic, due campioni che pootrebbero non rientrare nel progetto tecnico di Zidane dopo la campagna acquisti faraonica di Florentino Perez. Un prezzo inferiore, infine, potrebbero valere Odegaard (30 milioni), Reguilon (20 milioni), Theo Hernandez (18 milioni) e Mayoral (15 milioni).