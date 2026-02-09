Atalanta
Il Manchester City piomba su Tonali, il Newcastle ha fissato il prezzo

Sandro Tonali potrebbe cambiare aria in vista della prossima stagione con il centrocampista italiano che è finito nel mirino di diverse squadre per l’estate.

Sandro Tonali
Tonali verso il cambio di maglia in estate

Stando a quanto affermato da TalkSport, l’ex calciatore del Milan sarebbe finito nel mirino di Manchester United, Manchester City e Arsenal, pronte a sfidarsi per assicurarsi il cartellino del classe 2000.

Il Newcastle, che per trattenerlo dovrebbe centrare necessariamente la qualificazione alla prossima Champions League, valuta il cartellino circa 90 milioni di euro con la speranza che, in estate, possa scatenarsi un’asta per il cartellino del centrocampista per ottenere ancora di più dalla sua cessione.

Acquistato per una somma complessiva attorno ai 70 milioni di euro, Tonali potrebbe rappresentare un’importante plusvalenza per il Newcastle con il calciatore italiano pronto ad una nuova avventura nella sua carriera.

Appare molto difficile che il giocatore possa tornare in Italia a stretto giro di posta sia per l’alto costo del suo cartellino che per il suo ingaggio, divenuto troppo alto per le squadre della Serie A.

