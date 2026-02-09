Atalanta
Addio alla Juve, via un senatore: “Se non sei adatto, non ci puoi giocare”

Foto dell'autore

Annuncio importante in casa Juve proprio nelle ore in cui i bianconeri hanno pareggiato contro la Lazio: tutti i dettagli. 

Solo un pareggio contro la Lazio, anche se in rimonta, e il rischio di essere ripresa dalla Roma al quarto posto in classifica. C’è grandissima delusione in casa Juve il giorno dopo il 2-2 con la Lazio di Sarri: i bianconeri hanno avuto una serie infinita di occasioni per vincere la gara, ma c’è stata troppa imprecisione negli ultimi metri.

Spalletti al termine di Atalanta-Juve
Spalletti (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La difesa è apparsa meno precisa del solito, con Cambiaso e Di Gregorio che hanno sulla coscienza il gol del momentaneo 2-0 messo a segno Isaksen. Difesa bianconera che, a gennaio, è rimasto orfana di Daniele Rugani, trasferitosi alla Fiorentina proprio nelle ultime ore di mercato. Il centrale di Lucca classe ’94 non è stato considerato all’altezza di giocare in una retroguardia a quattro (quella ormai adottata da Spalletti) e ora il suo agente Davide Torchia fa chiarezza ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Alla Juve è stato impiegato più volte come vertice basso nella difesa a tre, ma ricordiamo che all’Ajax ha giocato a quattro, con una linea difensiva molto alta. Se non sei adatto, non ci puoi giocare“.

