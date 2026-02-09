Kean-Milan, tutti i dettagli dell’affare: è il sogno di Allegri

Il Milan continua a lavorare per prendere un grande attaccante: tutti i dettagli sul possibile affare Kean con la Fiorentina.
Santiago Gimenez è attualmente fermo ai box dopo l’intervento alla caviglia e Niclas Füllkrug da solo non basta. Il Milan è alla disperata ricerca di un grande attaccante, che possa far reparto da solo e tramutare in gol le tante occasioni create dalla squadra allenata da Max Allegri.
I nomi che circolano sono diversi, da Vlahovic a Gabriel Jesus passando per Kostic, ma il vero e proprio sogno di Allegri si chiama Moise Kean. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus e adesso il tecnico livornese spinge per riaverlo a disposizione in rossonero. L’attaccante della Fiorentina è cresciuto tantissimo rispetto al giovane calciatore apprezzato a Torino e oggi, proprio secondo Allegri, sarebbe il profilo ideale per andare a rinforzare il reparto offensivo del Diavolo.
I rapporti tra Milan e Fiorentina sono buonissimi, ma c’è un grande ostacolo ovvero la clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida solo nella prima metà di luglio. Una cifra fuori mercato per il Milan che, in ogni caso, vuole provarci e studia la strategia migliore per mettere a segno il colpaccio Kean.