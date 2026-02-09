Kean-Milan, tutti i dettagli dell’affare: è il sogno di Allegri

Il Milan continua a lavorare per prendere un grande attaccante: tutti i dettagli sul possibile affare Kean con la Fiorentina.

Santiago Gimenez è attualmente fermo ai box dopo l’intervento alla caviglia e Niclas Füllkrug da solo non basta. Il Milan è alla disperata ricerca di un grande attaccante, che possa far reparto da solo e tramutare in gol le tante occasioni create dalla squadra allenata da Max Allegri.

I nomi che circolano sono diversi, da Vlahovic a Gabriel Jesus passando per Kostic, ma il vero e proprio sogno di Allegri si chiama Moise Kean. I due hanno già lavorato insieme alla Juventus e adesso il tecnico livornese spinge per riaverlo a disposizione in rossonero. L’attaccante della Fiorentina è cresciuto tantissimo rispetto al giovane calciatore apprezzato a Torino e oggi, proprio secondo Allegri, sarebbe il profilo ideale per andare a rinforzare il reparto offensivo del Diavolo.

/7 240 FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori 1 / 7 Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana? Paolo Maldini Giuseppe Bergomi Gianluigi Buffon Simone Pafundi VAR annulla tutto! Pafundi ha scritto la storia azzurra." Esatto! Simone Pafundi, esordio record a 16 anni e 8 mesi. Simone Pafundi è il più giovane esordiente nella storia moderna della Nazionale italiana (ultimi 110 anni): ha debuttato l'16 novembre 2022 contro l'Albania a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni. Terzo assoluto dietro Gavinelli (1911) e De Vecchi (1910). Buffon esordì a 17 anni, Maldini a 19, Bergomi a 18. 2 / 7 Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti? Dino Zoff Gigi Buffon Sebastiano Rossi Ivan Pelizzoli Nemmeno con la goal-line technology te la davano buona. Perfetto! Il record di imbattibilità di 974 minuti in Serie A appartiene a Gigi Buffon, stabilito nel 2016. 3 / 7 Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane? Juventus Inter Milan Lazio Rigore in movimento! Non è questa la squadra record... Perfetto! I bianconeri ne hanno una valigia piena. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). 4 / 7 Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A? Bari Brescia Atalanta Lecce Ci sei andato vicino! Esatto! La squadra retrocessa più volte dalla Serie A è il Brescia con 13 discese in B (più di Bari, Lecce e Atalanta). 5 / 7 Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti? Stefan Schwoch Daniele Cacia Massimo Coda Andrea Caracciolo Questa te la segniamo come autogol. Grande! Il recordman con 144 gol in Serie B è Massimo Coda, che ha appena eguagliato Schwoch. Prossima volta lo becchi! 6 / 7 Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore? Danilo D'Ambrosio Francesco Coco Marco Andreolli Christian Chivu Fuorigioco netto. La risposta giusta era un'altra. Bravissimo! L'ex difensore dell'Inter con un gemello calciatore è Danilo D'Ambrosio: suo fratello Dario ha giocato a lungo in Serie C. 7 / 7 Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno? Inter Napoli Roma Milan Traversone alto! Il Milan ha avuto il miglior media spettatori." Gol! Il Milan guida la classifica del pubblico lo scorso anno. Lo scorso anno (stagione 2024/25), il Milan ha registrato il miglior media spettatori in Serie A con circa 71.545-72.609 per partita casalinga a San Siro, davanti a Inter (70-72k), Roma (62-63k) e Napoli (46-51k). Il tuo punteggio è Il punteggio medio è 16% Facebook 0% Ricomincia quiz Valuta questo quiz. Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere! Feedback anonimo Vedi recensione Invia feedback

I rapporti tra Milan e Fiorentina sono buonissimi, ma c’è un grande ostacolo ovvero la clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida solo nella prima metà di luglio. Una cifra fuori mercato per il Milan che, in ogni caso, vuole provarci e studia la strategia migliore per mettere a segno il colpaccio Kean.