Il Milan è vicino dal chiudere un’operazione di mercato in ottica futura con i rossoneri decisi a rinforzare il proprio organico.
Igli Tare, conclusa la sessione di calciomercato invernale, è tornato subito al lavoro per cercare di sistemare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Nel mirino del direttore sportivo albanese sarebbe finito un calciatore giovane che fa gola a diverse società in Europa.
Andrej Kostic è sempre un obiettivo di mercato del Milan con i rossoneri che provarono ad assicurarsi il suo cartellino già durante la sessione di mercato invernale senza riuscire a trovare l’accordo con il Partizan Belgrado.
Classe 2007, la punta ha già fatto il suo esordio nella nazionale maggiore del Montenegro, attirando le attenzioni di diverse big europee. La richiesta della società serba è di circa 10 milioni di euro per il giovane gioiello con il Milan che vorrebbe provare a chiudere già nelle prossime settimane sulla base di 5 milioni di euro più bonus.