Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

5 milioni e colpo Milan, Tare vuole chiudere immediatamente

Foto dell'autore

Il Milan è vicino dal chiudere un’operazione di mercato in ottica futura con i rossoneri decisi a rinforzare il proprio organico.

Igli Tare
Tare pronto a chiudere il colpo per il Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Igli Tare, conclusa la sessione di calciomercato invernale, è tornato subito al lavoro per cercare di sistemare la rosa del Milan in vista della prossima stagione. Nel mirino del direttore sportivo albanese sarebbe finito un calciatore giovane che fa gola a diverse società in Europa.

Andrej Kostic è sempre un obiettivo di mercato del Milan con i rossoneri che provarono ad assicurarsi il suo cartellino già durante la sessione di mercato invernale senza riuscire a trovare l’accordo con il Partizan Belgrado.

/7
235

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Classe 2007, la punta ha già fatto il suo esordio nella nazionale maggiore del Montenegro, attirando le attenzioni di diverse big europee. La richiesta della società serba è di circa 10 milioni di euro per il giovane gioiello con il Milan che vorrebbe provare a chiudere già nelle prossime settimane sulla base di 5 milioni di euro più bonus.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie