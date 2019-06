CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ /James Rodriguez apre al Napoli.

Il colombiano, come raccontiamo su Calciomercato.it dallo scorso 2 giugno , ha dato da tempo il suo sì al club azzurro e ieri ha commentato i rumors di questi giorni in zona mista dopo la vittoria della sua Nazionale sul Qatar in Coppa America: "Tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora penso solo alla Coppa America e a dare il massimo con la Colombia. Non conosco ancora il mio futuro, ci penseremo nei prossimi giorni". Alla domanda 'ti troveresti bene a Napoli', però, l'ex bavarese si è lasciato scappare: "Il club ha una grande storia, ci ha giocato Maradona, lì si sta bene, ma in questo momento, ripeto, sono concetrato sulla Nazionale".