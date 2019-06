CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI PARATICI / Niente Guardiola: la Juventus ha scelto Maurizio Sarri da tempo, era il suo unico obiettivo, almeno secondo quanto dichiarato da Fabio Paratici.

Il direttore sportivo del club bianconero ha aperto la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore chiarendo la posizione del club: "Tempi lunghi? La trattativa non è durata un mese, avevamo le idee chiare fin dall'inizio. Serviva, però, rispetto per un grande club come il Chelsea e certi obblighi hanno allungato la definizione del trasferimento. Ringrazio Marina Granovskaia per la collaborazione. Non saprei dire cosa abbiamo affermato per convincere il mister, credo che sia stato decisivo l'atteggiamento nei suoi confronti".