JUVENTUS CANCELO MARCELO / Joao Cancelo è destinato a lasciare la Juventus dopo una sola stagione. Sembra tracciata la strada per l'addio dell'ex Valencia e Inter, con la dirigenza della Continassa che avrebbe deciso di non puntare sul terzino portoghese in attesa della fumata bianca per Sarri in panchina.

Stando a 'Tuttosport' sarebbe ormai ad un passo il trasferimento di Cancelo al Manchester City di Pep Guardiola, per una cifra compresa tra i 50 e i 55 milioni di euro.

Il club campione d'Inghilterra aspetterebbe di definire cessione di Danilo prima di chiudere l'acquisto del nazionale lusitano con la Juve. Caccia adesso al sostituto di Cancelo per Paratici con Semedo - su cui c'è la concorrenza dell'Atletico - Trippier , Piccini e Hysaj nella lista del capo area sport bianconero. A proposito di terzini, torna d'attualità la situazione diper la corsia sinistra: l'arrivo di Mendy alpotrebbe portare al divorzio tra il brasiliano e i 'Blancos'. Juve vigile su Marcelo, soprattutto se il Real dovesse abbassare le pretese economiche per il 31enne giocatore.