CALCIOMERCATO JUVENTUS ATLETICO MADRID / Il mercato degli esterni bassi sta diventando sempre più importante in Europa, si è iscritta alla corsa anche la Juventus che potrebbe perdere Joao Cancelo che sembra diretto al ManchesterCity, pronto ad offrire 60 milioni di euro.

Incidono anche le preferenze tattiche di Maurizio, prossimo alla panchina bianconera, il quale vorrebbe un terzino destro con caratteristiche difensive, più adatto ad inserirsi nei meccanismi volti alla ricerca dell'armonia della linea.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sembra difficile che la Juventus riesca a pescare ancora in casa Mendes: il suo assistito Nelson Semedo sembra vicino all'Atletico Madrid, pronto ad offrire 30 milioni di euro al Barcellona. I 'Colchoneros' si sono mossi anche per Hysaj nelle scorse settimane con una proposta di 15 milioni di euro rifiutata dal Napoli che chiede almeno 25 milioni per l'esterno destro albanese. La Juventus potrebbe virare su Kieran Trippier, Fabio Paratici ha già avuto degli incontri con Frank Trimboli che si sta occupando del terzino destro del Tottenham che chiede 26 milioni di euro bonus compresi. Per Trippier c'è concorrenza soprattutto in Premier League, in primis il Manchester United e poi l'Everton.