ITALIA BOSNIA CHIELLINI / Giorgio Chiellini ha parlato al termine del match vinto in rimonta contro la Bosnia, con l'Italia al quarto successo in altrettante partite nelle Qualificazioni ad Euro 2020: "Due gare difficili portate a casa, la crescita rimane costante. L'abbiamo ribaltata con qualità e pazienza, senza mai disunirci. Nella ripresa abbiamo fatto meglio - le parole in zona mista del capitano azzurro - Il percorso di crescita è ancora lungo, ma stiamo saltando delle tappe con grande velocità. Le vittorie non sono mai scontate: prima ci qualifichiamo e meglio è.

Ci stiamo divertendo e stiamo facendo bene, nell'arco di un anno dobbiamo cercare di migliorare ancora e portarci al livello delle altre grandi, anche se non sarà facile. In questa squadra c'è equilibrio, tecnica ma anche voglia di soffrire. Io a 35 anni ho ancora voglia di migliorare: credo che questa voglia ce l'abbia anche chi ha 19 anni".

"Bel gioco anche alla Juventus? Alla Juve abbiamo sempre cercato di giocare bene e penso che l’abbiamo fatto per lunghi tratti. L'Importante però è sempre l’equilibrio, poi dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Alla fine bisogna cercare di arrivare al risultato ed esaltare tutti i giocatori che si hanno a disposizione".