CALCIOMERCATO GENOA PREZIOSI ANDREAZZOLI / E' Andreazzoli il tecnico destinato a guidare il Genoa nella stagione 2019-2020.

Il numero uno del club,, ha così parlato della situazione allenatori: "Andreazzoli è uno degli allenatore che a me piace - ammette - E' vincolato da un contratto come altri allenatori, dovranno prima risolvere i loro problemi. Siamo in attesa di sviluppi abbastanza veloci.? Raggiungeremo un accordo di reciproca soddisfazione..."