CALCIOMERCATO ROMA TORINO CANGIANO PETRACHI / Potrebbe essere Gianmarco, ala sinistra di piede destro dellala chiave che potrebbe mettere d'accordonella lunga trattativa che dovrebbe portarenella capitale.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Cairo è furibondo con il suo ex dirigente che aveva comunicato l’intenzione di andarsene ma non aveva risolto il contratto che lo vincola al Torino fino al 2020. Cosi il presidente granata ha chiesto in cambio Cangiano, come contropartita: classe 2001, in questa stagione ha segnato 14 gol in campionato e 1 nella Youth League mentre Di Francesco lo ha portato per due volte in panchina, contro la Spal e contro il Milan.

La Roma non vorrebbe privarsi di lui e ha già respinto la prima richiesta del Torino ma la situazione con Cairo si è fatta spinosa, anche in termini di regolamenti federali, e quindi le carte in tavola potrebbe cambiare con la dirigenza giallorossa che ha interesse a risolvere velocemente il problema Petrachi.

