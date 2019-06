NAPOLI CASTAGNE MERTENS / Timothy Castagne è da tempo nel mirino del Napoli: il terzino dell'Atalanta è uno dei possibili rinforzi per la squadra di Ancelotti anche se l'Atalanta, con la conferma di Gasperini e la qualificazione in Champions, non ha intenzione di rinunciare ai propri pezzi migliori se non davanti a un'offerta importante.

Per il belga si parla di una valutazione superiore ai 15 milioni di euro e, come raccontato da Calciomercato.it, c'è da registrare l'interesse anche di Inter e Roma

Per quel che riguarda l'ipotesi Napoli, oggi è arrivato un 'assist' da parte di Dries Mertens: l'attaccante azzurro durante la gara tra Belgio e Kazakistan ha fornito un bell'assist proprio a Castagne che ha realizzato di testa il gol del 2-0. La rete del vantaggio era stata siglata dallo stesso Mertens. Che sia un segnale di quel che sarà il futuro del terzino?

