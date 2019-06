Milan, sfida alla Lazio per Fares: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN FARES / Mohammed Fares è in ritiro con la sua Algeria per la Coppa d'Africa, la sua Nazionale debutterà il 23 giugno contro il Kenya. In Italia, però, l'esterno sinistro classe '96 scuote il mercato: il giocatore è stato accostato anche alla Roma e al Napoli, ma le pretendenti più agguerrite sembrano essere il Milan e la Lazio.

Laeserciterà l'obbligo di riscatto del suo cartellino dal, è pronto un investimento di 4,2 milioni di euro bonus compresi. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it , il club ferrarese ha già avviato le trattative con, la richiesta è di 12-13 milioni di euro per il trasferimento, considerando che bisogna concedere anche al Verona una percentuale per la rivendita prevista negli accordi. Fares, quindi, ha superato al momento, gli altri nomi valutati per la fascia sinistra, mentre la Lazio vuole sfruttare i buoni rapporti con la Spal inserendo nell'affare anche il rinnovo del prestito di