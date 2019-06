LAZIO BASELLI INZAGHI TORINO/ Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', la Lazio di Simone Inzaghi si sarebbe rifatta sotto per Daniele Baselli, centrocampista in forza al Torino di Walter Mazzarri.

Dopo il rinnovo del tecnico infatti, il club biancoceleste può iniziare a pensare alla prossima sessione di calciomercato . Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Per arrivare a Baselli, la Lazio dovrebbe prima cedere Milan Badelj. L'ex giocatore della Fiorentina non ha infatti impressionato e potrebbe lasciare Formello dopo appena una stagione. In questa stagione, l'ex giocatore dell'Atalanta ha collezionato 34 presenze in Serie A mettendo a segno 4 reti.

