Roma, contatti con De Zerbi: l'annuncio del tecnico

CALCIOMERCATO ROMA DE ZERBI SASSUOLO / Calciomercato bollente soprattutto per quanto concerne il valzer degli allenatori. Roma che è pronta ad affondare per Fonseca, ma il tecnico portoghese non è l'unico papabile per la panchina dei giallorossi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Si parla anche di Roberto, con il tecnico delche a 'Sky Sport' ha parlato del suo futuro. "Contatti con la Roma? Lo tengo per me, ma sui giornali si va ben oltre la verità - ha dichiarato - Per ora c'è poco o niente, quando arriverà qualche offerta parlerò col Sassuolo cui devo essere molto riconoscente. Qui per ora mi trovo benissimo, ora sono concentrato sul Sassuolo poi domani non so cosa accadrà".