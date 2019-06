INTER KOLAROV DZEKO / Antonio Conte subito al lavoro. L'ex Ct è stato ufficializzato ieri dall'Inter ed è volato a Madrid insieme alla dirigenza nerazzurra nella sua prima uscita da nuovo allenatore del club di Suning. E nella capitale spagnola si è subito consumato un summit per definire le strategie di mercato e costruire una squadra competitiva in grado di accorciare il gap in campionato da Juventus e Napoli.

Per restare aggiornato con tutte le news Clicca Qui

Chiesa per le corsie esterne e Lukaku in attacco sono i principali obiettivi richiesti da Conte, che prima però potrebbe accogliere a Milano Edin Dzeko come primo puntello del reparto offensivo. L'Inter avrebbe in mano il sì del centravanti, ma dalla Roma i nerazzurri potrebbero pescare anche Kolarov come scrive la 'Gazzetta dello Sport'. Il serbo può lasciare i giallorossi e sarebbe un'opzione a cui Marotta ed Ausilio starebbero pensando per la fascia sinistra. Il possibile arrivo di Kolarov non aprirebbe però alla cessione di Perisic, con Conte che sarebbe intenzionato ad utilizzare il croato esterno di centrocampo nel suo 3-5-2. Un ruolo 'alla Eto'o' ai tempi di Mourinho e del 'Triplete', con il numero 44 che andrebbe a coprire tutta la fascia con più comico difensivi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui