Infortunio Ronaldo, ansia per i mondiali: visita a Madrid

C’è preoccupazione per quello che riguarda le condizioni di Cristiano Ronaldo con l’attaccante portoghese che è volato d’urgenza a Madrid per un consulto con il fisioterapista personale.

Gli ultimi esami sostenuti dal campione classe 1985 hanno evidenziato una lesione al tendine del ginocchio con il giocatore che vuole capire come provare a recuperare al meglio per il finale di stagione e mettersi a disposizione del Portogallo in vista del mondiale della prossima estate.

L’ex calciatore di Juventus e Real Madrid non ha intenzione di mancare all’evento che si terrà tra USA, Canada e Messico e vuole provare ad essere al meglio per tentare di trascinare la sua nazionale alla prima, storica, vittoria in una Coppa del mondo. In seguito al controllo si conosceranno i tempi di recupero della punta che spera di essere a disposizione già tra un mese.

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

