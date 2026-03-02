Atalanta
Milan-Inter, che tegola: rischia di saltare il derby

Cresce l’attesa per il derby di domenica sera, ma c’è una pesante tegola: le ultimissime in vista del match di San Siro. 

Ci siamo. È appena cominciata la settimana che porterà al derby tra Milan e Inter, valevole per la ventottesima giornata di Serie A e in programma domenica 8 marzo alle ore 20,45. A San Siro si sfideranno la seconda e la prima forza del campionato: la squadra di Allegri ha vinto a fatica a Cremona portandosi a quota 57 punti, mentre quella allenata da Chivu ha sconfitto in casa il Genoa allungando a 67. La gara di domenica, dunque, potrebbe essere decisiva in chiave scudetto.

Inter, le condizioni di Bonny
Intanto, c’è da registrare una brutta tegola in casa Inter proprio in vista del match del weekend: Bonny ha riportato una contrattura al polpaccio nella sfida contro la squadra allenata da De Rossi e – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – salterà la gara di Coppa Italia contro il Como, oltre ad essere in dubbio per il derby con il Milan

Si tratterebbe di un’assenza davvero pesante considerando che l’Inter in attacco dovrà rinunciare già all’infortunato Lautaro Martinez: ce la farà alla fine a recuperare l’attaccante francese?

