Domani in Coppa Italia possibile abbandono del classico 3-5-2
Maxi turnover e scelte obbligate per Chivu domani sera in casa del Como, nel match d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico romeno cambierà diversi interpreti in vista del derby col Milan di domenica 8 marzo.
La grande novità potrebbe però essere rappresentata dal cambio di modulo, con l’abbandono – momentaneo – del classico 3-5-2 in favore del 3-4-2-1. Il motivo è semplice: davanti l’Inter è in piena emergenza.
Lautaro è ancora ai box per il problema al polpaccio, Bonny è alle prese da sabato sera con un affaticamento sempre al soleo. C’è ottimismo per un suo recupero per domenica.
Di fatto Chivu può fare affidamento solo su Pio Esposito e Thuram, per questo sarebbe rischioso mandarli tutte e due in campo dall’inizio domani sera prima della stracittadina col Milan.
Andiamo sulle possibili scelte di formazione: in porta toccherà al numero uno della Coppa Italia, ovvero Josep Martinez; in difesa potrebbe rivedersi Acerbi, con Bisseck e Bastoni (out col Genoa per squalifica.
Sugli esterni possibile chance dal 1′ per Dumfries, con l’olandese che metterebbe benzina nelle gambe in chiave derby. Darmian l’alternativa. A sinistra Carlos Augusto farà rifiatare Dimarco. A metà campo dovrebbe rivedersi Sucic, con Mkhitaryan al suo fianco. Davanti Thuram o Pio Esposito, mentre sulla trequarti potrebbero agire Diouf e Frattesi. Un’Inter più inedita di così…