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La Juve gli dice addio: trattative avanzate per la firma a zero

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Il suo futuro dovrebbe essere al Tottenham, ammesso che De Zerbi eviti la retrocessione in Championship

A meno di clamorose sorprese, il suo futuro non sarà alla Juventus. Non sarà proprio in Serie A. In Inghilterra lo danno vicino, anzi molto vicino alla firma con il Tottenham che si appena affidato a De Zerbi per evitare quella che sarebbe una incredibile retrocessione.

Allegri e De Zerbi
La Juve gli dice addio: trattative avanzate per la firma a zero (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Era uno dei calciatori a cui la Juventus pensava in vista della prossima stagione. Uno di quelli a costo zero, poiché con il contratto in scadenza il 30 giugno. Parliamo di Marcos Senesi, argentino con passaporto italiano reduce da una più che positiva annata al Bournemouth. In Inghilterra ci è approdato tre stagioni fa e proprio in Inghilterra dovrebbe continuare ad essere il suo futuro.

Juve, Senesi al Tottenham se resta in Premier

Stando a ‘The Athletic’, l’entourage del classe ’97 è in “trattative avanzate” con gli ‘Spurs’ per firmare un contratto che lo legherebbe ai londinesi a partire del prossimo 1° luglio. Un accordo totale non è stato ancora trovato, quindi altri club hanno ancora la possibilità di inserirsi, tuttavia il Tottenham rimane quello ad oggi nettamente favorito.

Senesi in azione col Bournemouth
Niente Juve, Senesi verso il Tottenham (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Come specifica la stessa fonte, però, Senesi approderebbe al ‘Tottenham Hotspur Training Centre’ soltanto qualora riuscisse a ottenere l’agognata salvezza. Attualmente la formazione di De Zerbi è terz’ultima, quindi se il campionato finisse oggi andrebbe dritto in Championship, con 30 punti, 2 in meno del West Ham quando alla fine del torneo mancano appena 6 giornate.

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