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Openda via dalla Juve in prestito con diritto di riscatto: la destinazione

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Novità importanti sul futuro dell’attaccante della Nazionale belga: ecco cosa sta accadendo in queste ore. 

Con l’ormai aritmetico piazzamento nelle prime dieci posizioni della classifica generale, la Juve riscatterà Lois Openda in estate dal Lipsia per 40,6 milioni di euro. Una cifra esorbitante, soprattutto se si considera il rendimento dell’attaccante belga che nell’ultimo periodo non è quasi mai stato impiegato da Luciano Spalletti.

Juventus, Openda sul mercato
Openda (Ansa) – Calciomercato.it

Proprio per questo motivo, la dirigenza di corso Galileo Ferraris è pronta ad ascoltare proposte in estate per il cartellino del calciatore nato a Liegi: occhio soprattutto a Rennes, Leeds e Bournemouth che avrebbero già effettuato un sondaggio con la Juve e sarebbero pronte a farsi avanti per prendere Openda al termine della stagione in corso.

I bianconeri potrebbero valutare la sua cessione in prestito con opzione di riscatto e liberare così un posto in attacco, dove sono diversi i nomi che circolano per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti: una Juve, dunque, pronta a rifarsi il look nel reparto offensivo.

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