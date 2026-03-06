Atalanta
Serie A, 31esima giornata: il calendario di Pasqua e Pasquetta

Fissate anche le date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia

La Lega Serie A ha svelato anticipi e posticipi della 31esima giornata, che si disputerà nel weekend pasquale. Quattro gare si disputeranno sabato 4 aprile, tre la domenica di Pasqua e altrettante il lunedì di Pasquetta.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA 31ESIMA GIORNATA

Sabato 4 aprile 2026

  • 15.00: Lecce-Atalanta
  • 15.00: Sassuolo-Cagliari
  • 18.00: Verona-Fiorentina
  • 20.45: Lazio-Parma

Domenica 5 aprile 2026

  • 15.00: Cremonese-Bologna
  • 18.00: Pisa-Torino
  • 20.45: Inter-Roma

Lunedì 6 aprile 2026

  • 15.00: Udinese-Como (DAZN)
  • 18.00: Juventus-Genoa (DAZN/SKY)
  • 20.45: Napoli-Milan (DAZN)

Gli orari non sono ancora definitivi. Come ha spiegato la stessa Lega, infatti, la gara Lecce-Atalanta verrebbe spostata a lunedì 6 aprile ore 15 qualora la squadra di Palladino (impegnata col Bayern) dovesse mancare la qualificazione ai quarti della Champions. In tal caso anche Udinese-Como verrebbe spostata, o meglio anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno.

Sono state anche ufficializzate le date delle semifinali di ritorno della Coppa Italia. Inter-Como si giocerà martedì 21 aprile alle ore 21, Atalanta-Lazio mercoledì 22 aprile allo stesso orario.

