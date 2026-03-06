Serie A, 31esima giornata: il calendario di Pasqua e Pasquetta

Fissate anche le date delle semifinali di ritorno di Coppa Italia
La Lega Serie A ha svelato anticipi e posticipi della 31esima giornata, che si disputerà nel weekend pasquale. Quattro gare si disputeranno sabato 4 aprile, tre la domenica di Pasqua e altrettante il lunedì di Pasquetta.
ECCO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA 31ESIMA GIORNATA
Sabato 4 aprile 2026
- 15.00: Lecce-Atalanta
- 15.00: Sassuolo-Cagliari
- 18.00: Verona-Fiorentina
- 20.45: Lazio-Parma
Domenica 5 aprile 2026
- 15.00: Cremonese-Bologna
- 18.00: Pisa-Torino
- 20.45: Inter-Roma
Lunedì 6 aprile 2026
- 15.00: Udinese-Como (DAZN)
- 18.00: Juventus-Genoa (DAZN/SKY)
- 20.45: Napoli-Milan (DAZN)
Gli orari non sono ancora definitivi. Come ha spiegato la stessa Lega, infatti, la gara Lecce-Atalanta verrebbe spostata a lunedì 6 aprile ore 15 qualora la squadra di Palladino (impegnata col Bayern) dovesse mancare la qualificazione ai quarti della Champions. In tal caso anche Udinese-Como verrebbe spostata, o meglio anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno.
Sono state anche ufficializzate le date delle semifinali di ritorno della Coppa Italia. Inter-Como si giocerà martedì 21 aprile alle ore 21, Atalanta-Lazio mercoledì 22 aprile allo stesso orario.